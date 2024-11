Previsioni Meteo Terlizzi: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo intorno ai 17,1°C nel primo pomeriggio. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completeranno il quadro meteorologico della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La mattina inizierà con cielo sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 16,9°C intorno alle 11:00. Durante questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con un’umidità che si attesterà attorno all’58%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente di nubi sparse, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16,3°C alle 15:00. L’umidità aumenterà fino al 69%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,39mm entro la 23:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,8°C.

La sera sarà caratterizzata da piogge leggere che continueranno fino a tarda notte, con temperature che si attesteranno attorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 37%, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Terlizzi mostrano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La settimana si presenterà variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 9.1 O max 10.4 Ponente 86 % 1021 hPa 5 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° Assenti 10 O max 11.5 Ponente 85 % 1021 hPa 8 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° prob. 9 % 10.3 O max 10.8 Ponente 73 % 1021 hPa 11 poche nuvole +16.9° perc. +16.1° prob. 9 % 8.5 N max 8.3 Tramontana 58 % 1020 hPa 14 nubi sparse +16.8° perc. +16° prob. 8 % 10.4 NNE max 9.1 Grecale 56 % 1019 hPa 17 nubi sparse +15° perc. +14.4° prob. 16 % 7.4 NNE max 10 Grecale 69 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +14.4° perc. +13.9° 0.21 mm 7.8 NNO max 10.3 Maestrale 73 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +13.7° perc. +13.1° 0.39 mm 10.9 NNO max 13.9 Maestrale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.