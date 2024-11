Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Triggiano di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 13°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno lievi variazioni, ma senza particolari eventi atmosferici previsti.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%. La brezza continuerà a soffiare a una velocità di circa 20 km/h, mantenendo un clima fresco e umido. L’umidità si manterrà intorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo un massimo di 14,8°C. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 18 km/h, e l’umidità si manterrà su valori simili a quelli della mattina. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo un clima relativamente tranquillo.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 12°C. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e la brezza si farà più leggera, con velocità attorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 71%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Triggiano nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa persistente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la situazione meteorologica complessivamente stabile.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13° perc. +12° Assenti 23.3 NNO max 33.2 Maestrale 64 % 1020 hPa 5 nubi sparse +12.2° perc. +11.3° Assenti 20.3 NO max 31.1 Maestrale 68 % 1021 hPa 8 cielo coperto +13.1° perc. +12.1° Assenti 20.2 NO max 27.4 Maestrale 63 % 1022 hPa 11 nubi sparse +14.4° perc. +13.4° Assenti 19.8 NO max 23.4 Maestrale 57 % 1021 hPa 14 nubi sparse +14.6° perc. +13.6° Assenti 17.9 NNO max 21.9 Maestrale 58 % 1021 hPa 17 nubi sparse +13.4° perc. +12.5° Assenti 10 NO max 17.9 Maestrale 66 % 1021 hPa 20 nubi sparse +12.9° perc. +12° Assenti 11.6 O max 17.5 Ponente 67 % 1020 hPa 23 nubi sparse +11.7° perc. +10.8° Assenti 8.8 O max 12.4 Ponente 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:30

