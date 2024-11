Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 10,6°C e una velocità del vento di 23,4 km/h. Si prevedono precipitazioni con un’intensità di 0,15 mm. La mattina porterà piogge leggere e una temperatura di 10,5°C, con un aumento della velocità del vento a 27,1 km/h. Nel pomeriggio, le forti piogge faranno salire la temperatura a 11,8°C e l’intensità delle precipitazioni raggiungerà 7,45 mm. Sabato 16 Novembre, il tempo migliorerà, con nubi sparse e temperature intorno ai 12,8°C. Domenica 17 Novembre si prevede un cielo sereno e temperature fino a 15,1°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa +10,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e si registrerà una velocità del vento di 23,4 km/h proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con un’intensità di pioggia prevista di 0,15 mm. L’umidità si attesterà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera con una temperatura che si aggirerà attorno ai 10,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo 27,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la probabilità di precipitazioni sarà ancora alta, con valori che si avvicineranno a 0,97 mm. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’87%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere instabile, con forti piogge che porteranno la temperatura a un massimo di 11,8°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 18,1 km/h, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni saranno significative, con un’intensità di 7,45 mm. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Infine, nella sera, il tempo si stabilizzerà leggermente, con un passaggio a cielo coperto e una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,7°C. La velocità del vento sarà di 25,5 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità sarà ancora alta, attorno al 65%.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 78%, con una velocità del vento di 25,2 km/h proveniente da Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni, il che potrebbe offrire una pausa dalle piogge del giorno precedente. L’umidità si attesterà attorno al 66%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che salirà fino a 14,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20,6 km/h, e la copertura nuvolosa sarà del 86%. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, il che offrirà un’opportunità per attività all’aperto. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi al 59%.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 14,4°C. La velocità del vento sarà di 20,3 km/h, e la copertura nuvolosa scenderà al 63%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questo periodo ideale per passeggiate o attività all’aperto. L’umidità rimarrà al 58%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura di circa 13,8°C. La velocità del vento sarà di 14,6 km/h, e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 86%. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità si attesterà al 63%.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 61%, con una velocità del vento di 10,1 km/h proveniente da Ovest. Non si prevedono precipitazioni, il che offrirà un inizio di notte tranquillo. L’umidità sarà attorno al 73%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con una temperatura che salirà fino a 14,2°C. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h, e la copertura nuvolosa scenderà al 0%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo questa fascia oraria particolarmente favorevole per attività all’aperto. L’umidità scenderà al 58%.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo 6,2 km/h, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 2%. Non si prevedono precipitazioni, continuando a favorire le attività all’aperto. L’umidità si manterrà al 56%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura di circa 13,4°C. La velocità del vento sarà di 11,7 km/h, e la copertura nuvolosa sarà del 100%. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità si attesterà al 60%.

In conclusione, il fine settimana a Triggiano si presenterà con un inizio instabile, caratterizzato da piogge e nuvole, per poi migliorare significativamente nella giornata di Domenica, con cieli sereni e temperature più miti. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno nella Domenica una giornata ideale per godere di un clima favorevole.

