Quanto costa la Groenlandia? Svelate le cifre dell’affare del secolo per Trump

Negli ultimi anni, l’interesse espresso da Donald Trump per l’acquisto della Groenlandia ha suscitato scalpore e un intenso dibattito geopolitico. Nonostante le reazioni contrastanti, questa proposta ha portato l’attenzione globale su un territorio spesso trascurato ma di fondamentale importanza strategica ed economica. Ma perché la Groenlandia è così cruciale, e cosa ha spinto Trump a proporre un’idea così ambiziosa? La Groenlandia è ricca di risorse naturali, tra cui minerali rari, petrolio e gas naturale. Con l’aumento delle temperature globali, lo scioglimento dei ghiacci sta rendendo queste risorse più accessibili, aprendo nuove opportunità per l’estrazione e lo sviluppo economico. Inoltre, la posizione geografica della Groenlandia è di grande rilevanza strategica per le rotte commerciali e le operazioni militari.

L’interesse di Trump

Nel 2019, Donald Trump ha espresso pubblicamente il desiderio di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca, generando sorpresa e critiche. Sebbene la proposta possa sembrare insolita, è radicata in una lunga tradizione americana di espansione territoriale. Trump ha riconosciuto nella Groenlandia un’opportunità unica per rafforzare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e garantire l’accesso alle sue preziose risorse naturali. La proposta di Trump ha incontrato una ferma opposizione da parte della Danimarca e del governo autonomo della Groenlandia. Ma la pressione è sempre più alta.

Il ‘costo’ della Groenlandia

“Fra 600 e 1.100 miliardi di dollari, secondo il think-tank britannico Alphaville. Una settantina di miliardi, e forse anche meno, fino a 12,5 miliardi, stando a David Barker: rimbalzano da un centro studi all’altro le valutazioni sull'”affare del secolo”, come l’ha definito il New York Times “sull’acquisizione da parte degli Stati Uniti della Groenlandia, oggi regione autonoma della Danimarca”, si legge oggi su Affari & Finanza, inserto de La Repubblica.

