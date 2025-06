Iran, il parlamento approva la chiusura dello Stretto di Hormuz

MeteoWeb

Il Parlamento iraniano ha approvato la chiusura dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il trasporto di petrolio, in risposta agli attacchi statunitensi contro i siti nucleari iraniani. Lo ha riferito oggi la televisione di Stato Press TV. Secondo la Tv statale Press Tv, il generale Kowsari, membro della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento ha precisato che la decisione finale spetterà al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, il massimo organo di sicurezza dell’Iran. Lo Stretto di Hormuz è attraversato da circa un quinto del petrolio e del gas trasportato via mare a livello globale, e una sua eventuale chiusura avrebbe gravi ripercussioni economiche e geopolitiche internazionali.

La decisione dell’Iran di interrompere la navigazione nello Stretto di Hormuz non ha senso e sarebbe “suicida” per la Repubblica islamica. Lo ha dichiarato oggi il vicepresidente statunitense James David Vance nel corso di un’intervista a “Nbc”. “Tutta la loro economia passa attraverso lo Stretto di Hormuz. Se vogliono distruggere la propria economia e causare disordini nel mondo, penso che questa sarebbe la loro decisione. Ma perchè dovrebbero farlo? Non credo abbia alcun senso“, ha detto Vance.