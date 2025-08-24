Maltempo estremo sulla riviera romagnola, tra Cervia e Milano Marittima caduti 265 alberi

MeteoWeb

Dalle prime ricognizioni nelle aree pubbliche di Milano Marittima e Cervia sono caduti 265 alberi, a causa della tempesta notturna: è quanto spiega in una nota il Comune di Cervia. I primi interventi di rimozione delle alberature riguardano l’area compresa tra la I e XIV traversa, viale 2 Giugno, viale Matteotti ed inoltre via Jelenia Gora e viale Romagna. Alcune zone sono sprovviste di acqua potabile causa guasti ad impianti.

Il Sindaco di Cervia Mattia Missiroli e il Vicesindaco con delega alla Protezione civile hanno dichiarato: “La situazione sta tornando velocemente alla normalità. Abbiamo messo in campo tutti i mezzi e le risorse umane disponibili. Cervia come sempre è pronta a rialzarsi nei momenti più difficili. Come avvenuto anche in precedenza ci siamo attivati immediatamente e la nostra località continuerà a svolgere in pieno l’attività turistica, Ringraziamo tutti coloro che si stanno adoperando e impegnando per il ripristino della condizioni di normalità. Siamo vicini ai cittadini e imprenditori che hanno subito danni. Ringraziamo per la presenza anche il Presidente della regione Michele de Pascale”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.