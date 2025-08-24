Maltempo Romagna, il Comune di Cervia: “forti danni alle auto e alle strutture, ripristino della viabilità nel pomeriggio”

MeteoWeb

“Il temporale di questa mattina con forte vento e precipitazioni intense ha provocato l’allagamento di strade e la caduta di diversi alberi a Milano Marittima e in altre zone del territorio. Si registrano forti danni alle auto e alle strutture, ma fortunatamente non vi sono segnalazioni di alcuna persona ferita“: è quanto riporta il Comune di Cervia nell’ultimo aggiornamento. “La Protezione civile e i Vigili del Fuoco con squadre provenienti anche dalle province di Bologna e Modena e dalla regione Marche sono attive e la macchina operativa è dispiegata al massimo. Come avvenuto anche in occasioni precedenti riporteremo il prima possibile la situazione alla normalità e confidiamo di ripristinare nel pomeriggio la piena viabilità. Saranno ripristinate a breve tutte le condizioni normali, la zona colpita dal fortunale è circoscritta rispetto all’intera località, che continuerà a svolgere in pieno l’attività turistica“.

“La località è continuamente monitorata grazie anche alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine. È aperto il Centro Operativo Comunale che è in costante contatto col C.C.S della Prefettura. È presente al Centro Operativo Comunale anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. È stata disposta la chiusura delle pinete e dei parchi alberati, pertanto è vietato entrare nei suddetti luoghi. Si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti“, conclude la nota dell’Amministrazione comunale.

