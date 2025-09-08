Viaggio verso l’eclissi di Luna da Roscosmos e dalla gilda scientifica Frontiers of Science | FOTO

La sera del 7 settembre si è svolto un evento scientifico e didattico unico nel suo genere, Astro Night. I partecipanti hanno potuto osservare un’eclissi lunare totale da un aereo a un’altitudine di 10.000 metri, rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. Astro Night è un nuovo format per la divulgazione spaziale, creato da Roscosmos insieme alla gilda scientifica e tecnologica Frontiers of Science. Il format ha permesso di raccogliere fotografie a colori di un volo speciale. “Una selezione separata di fenomeni astronomici è stata inviata dai nostri cosmonauti dalla ISS”, spiega Roscosmos. Le foto nella gallery scorrevole in alto.