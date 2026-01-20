Maltempo, l’assedio del Ciclone Harry: 640 interventi tra Calabria, Sicilia e Sardegna | VIDEO

Prosegue dalla mattinata di ieri il lavoro dei vigili del fuoco per la perturbazione atmosferica (Ciclone Harry), caratterizzata da intense precipitazioni e forte vento, che si è abbattuta su tutte le province di Calabria, Sardegna e Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati svolti 640 interventi, 380 in Sicilia, 170 in Sardegna e 90 in Calabria. Nel video a corredo dell’articolo il soccorso, avvenuto ieri sera in Ogliastra (NU), di 2 pastori dispersi a seguito dell’esondazione di un corso d’acqua nelle campagne di Urzulei. Le squadre continuano a operare su tutte le province, potenziato il dispositivo di soccorso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: