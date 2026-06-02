Allerta Meteo, scuole chiuse per il forte maltempo domani, 3 giugno: l’ELENCO

Nella giornata di domani, mercoledì 3 giugno, una perturbazione atlantica continuerà a causare tempo instabile con piogge e temporali al Nord, ma anche sulle zone interne del Centro-Sud e sui settori adriatici. La Protezione Civile ha emesso l’allerta meteo arancione per parte della Liguria. Alla luce di queste previsioni meteo, i sindaci di molti Comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo nella giornata di domani, mercoledì 3 giugno.

Elenco in aggiornamento.

Liguria

Provincia di Genova

Borzonasca

Brugnato

Carasco

Casarza Ligure

Castiglione Chiavarese

Chiavari

Cicagna

Lavagna

Leivi

Moconesi

Moneglia

Ne

Rapallo

Santa Margherita Ligure

Santo Stefano d’Aveto

Sestri Levante

Uscio

Zoagli

Provincia della Spezia

Chiuse tutte le scuole della Provincia e del Comune della Spezia

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