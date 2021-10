Allerta Meteo in Lombardia, fase critica per le piogge tra le 21 e l’1 della notte a Milano: rischio esondazione per Seveso e Lambro

MeteoWeb

Si prospetta una notte da incubo per la Lombardia e il Nord Italia in generale a causa della violenta ondata di maltempo in atto, che ha già provocato un’alluvione storica in Liguria. Proprio come la Liguria e il Piemonte, anche per la Lombardia la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa. A Milano, la massima allerta per pioggia e vento e’ prevista tra le 21 e l’una di notte di domani, martedì 5 ottobre. Massima attenzione quindi in caso di permanenza nelle zone alberate.

Tra le 2 e le 7, invece, le piogge saranno molto intense sulle province a nord di Milano (Lecco, Como, Varese) provocando possibili ondate di piena con rischio concreto di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Questa sera saranno evacuate le comunita’ del parco Lambro ed e’ vietato sostare nelle zone del Lambro. Lo fa sapere il Comune di Milano il quale spiega che resta aperto in permanenza il Coc (Centro operativo comunale) e dalle 21 tutte le squadre saranno dislocate nelle zone a rischio esondazione, mentre sono in atto verifiche sulle caditoie e i sottopassi ed e’ gia’ stato lanciato il sistema di allerta ai cittadini, ai commercianti e agli ambulanti del mercato di piazzale Lagosta.

Nel Pavese, si registrano già disagi e allagamenti.

