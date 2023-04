Previsioni Meteo, ecco dove pioverà a Pasqua e Pasquetta

MeteoWeb

Ennesima giornata dal clima tipicamente invernale oggi al Centro/Sud Italia, con temperature massime tipiche di fine Gennaio: la colonnina di mercurio non ha superato +14°C a Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Salerno, +13°C a Messina, Cosenza e Crotone, +12°C a Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Pescara, Avellino, Barletta, Ascoli Piceno e Brindisi, +11°C a Termoli e Vieste, +10°C ad Ancona e Macerata, +9°C a Matera, Spinazzola, Locorotondo, Putignano e Gioia del Colle, +8°C a Martina Franca, +7°C a Campobasso e Altamura.

Al Sud persiste un po’ di instabilità residua, ma il maltempo concederà una breve tregua nei prossimi due giorni, venerdì 7 e sabato 8 aprile, quando invece piogge e temporali torneranno a colpire il Nord con piogge sparse al Nord/Ovest nel pomeriggio-sera di venerdì, in rapido scivolamento verso il Centro Italia dove sabato avremo forti temporali tra Toscana e Lazio.

Le Previsioni Meteo per il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile

Ma le previsioni meteo più attese sono quelle per Pasqua e Pasquetta. Nei giorni clou delle festività pasquali, purtroppo, il maltempo sarà esteso e diffuso a gran parte del Paese. Domenica avremo piogge e temporali sparsi, sin dal mattino su Nord/Est, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, zone interne di Lazio e Campania. Nel pomeriggio si formeranno forti temporali pomeridiani tra Lazio, Abruzzo e Campania, e il maltempo si estenderà anche a Toscana e Sicilia orientale. Soltanto al Nord/Ovest sarà una Pasqua di bel tempo.

Le Previsioni Meteo per il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile

Nel giorno di Pasquetta il maltempo sarà più isolato e limitato al Sud, mentre splenderà il sole su tutto il Centro/Nord. Forti piogge e temporali, però, colpiranno Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con instabilità estesa anche alla Campania specie al mattino. Attenzione ai possibili nubifragi nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. Il clima rimarrà inoltre molto freddo, tipicamente invernale.

