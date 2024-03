Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani lunedì 1 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 1 Aprile a Sassari indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio si prevedono nubi sparse e poche nuvole. La sera, il cielo si presenterà sereno con la possibilità di piogge leggere in tarda serata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,5°C con una percezione di +15,4°C. Il vento soffierà a 15,2km/h da Sud – Sud Est con raffiche fino a 33,6km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica sarà di 1002hPa.

Al mattino, la copertura nuvolosa sarà intorno al 99% con piogge leggere. Le temperature si attesteranno sui +12°C con una percezione di +11,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 14,1km/h con raffiche fino a 29,9km/h. L’umidità sarà del 94% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno lasciando spazio a schiarite. Le temperature massime saranno di circa +15,2°C con una percezione di +14,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 29,4km/h con raffiche fino a 40,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno con possibili piogge leggere. Le temperature scenderanno a +9,9°C con una percezione di +7,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 15,6km/h con raffiche fino a 37,7km/h. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In conclusione, Lunedì 1 Aprile a Sassari si prevedono condizioni meteo variabili con piogge leggere al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e sereno con possibili piogge leggere in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di tenersi aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Lunedì 1 Aprile a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +15.4° Assenti 15.2 SSE max 33.6 Scirocco 47 % 1002 hPa 3 cielo coperto +12.4° perc. +11.9° Assenti 12.1 SSO max 31.4 Libeccio 86 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +12° perc. +11.7° 0.6 mm 14.1 O max 29.9 Ponente 94 % 1009 hPa 9 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° prob. 46 % 26.7 OSO max 37.7 Libeccio 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +15.2° perc. +14.2° prob. 30 % 29.4 SO max 40.1 Libeccio 56 % 1012 hPa 15 poche nuvole +14.5° perc. +13.6° prob. 5 % 29.7 OSO max 41.3 Libeccio 63 % 1012 hPa 18 cielo sereno +11° perc. +10.3° prob. 28 % 18.9 SO max 37.9 Libeccio 81 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +9.9° perc. +7.8° 0.16 mm 15.6 SO max 37.7 Libeccio 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:53

