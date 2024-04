Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani giovedì 4 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 4 Aprile a Messina prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per la maggior parte del tempo.

Durante la mattina, il cielo sarà limpido con una temperatura che oscillerà tra i +14,5°C e i +17,8°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque gradevole. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 7,1km/h e i 10,7km/h, provenendo prevalentemente da nord.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e una temperatura massima di +18,1°C. Il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 13,6km/h.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +13,3°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 4 Aprile a Messina indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni per i prossimi giorni confermano un trend di bel tempo, ideale per godersi le bellezze della città e delle sue spiagge.

Tutti i dati meteo di Giovedì 4 Aprile a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13° perc. +12.1° Assenti 6.8 NNO max 11.2 Maestrale 67 % 1021 hPa 3 poche nuvole +12.8° perc. +11.8° Assenti 7 N max 10.7 Tramontana 65 % 1021 hPa 6 cielo sereno +14.5° perc. +13.5° Assenti 7.1 N max 10.7 Tramontana 58 % 1021 hPa 9 cielo sereno +17.4° perc. +16.4° Assenti 9.7 N max 11.5 Tramontana 46 % 1022 hPa 12 cielo sereno +18.1° perc. +17.2° Assenti 10.4 N max 13.6 Tramontana 47 % 1021 hPa 15 cielo sereno +17.2° perc. +16.3° Assenti 6.7 N max 10.4 Tramontana 51 % 1021 hPa 18 cielo sereno +14° perc. +13.2° Assenti 2.5 N max 3.2 Tramontana 70 % 1022 hPa 21 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 4.2 NNO max 5.9 Maestrale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:26

