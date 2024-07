Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Castellammare di Stabia promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. La copertura nuvolosa sarà quasi assente per gran parte della giornata, con un leggero aumento delle nubi sparse durante la mattina.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 27,5°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Ovest. Man mano che la mattinata avanza, il termometro salirà fino a raggiungere i 30,5°C intorno alle 09:00, mantenendo comunque una sensazione di caldo sopportabile grazie alla brezza leggera.

Nel corso del pomeriggio, le nubi sparse faranno la loro comparsa, portando la copertura nuvolosa al 41%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31,5°C intorno alle 12:00, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la situazione.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo tornerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno intorno ai 29,4°C durante le prime ore della sera, per poi scendere leggermente fino a 27,4°C verso le 23:00.

In conclusione, Domenica 14 Luglio a Castellammare di Stabia si prospetta come una giornata estiva all’insegna del sole e delle temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con un clima caldo ma non eccessivamente afoso. Sia oggi che nei prossimi giorni, sarà possibile godersi il bel tempo e le bellezze di questa località costiera della Campania.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.4 NO max 3.2 Maestrale 62 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 0.1 NNE max 2.4 Grecale 64 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +28.4° Assenti 1.6 NO max 3.1 Maestrale 57 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.5° perc. +31.1° Assenti 9.7 OSO max 9.2 Libeccio 46 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.5° perc. +32.5° Assenti 12 O max 10.8 Ponente 45 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +32.2° Assenti 13.2 O max 13.3 Ponente 45 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.4° perc. +30.5° Assenti 10.7 ONO max 13 Maestrale 52 % 1012 hPa 21 cielo sereno +28° perc. +29.1° Assenti 6 NNO max 7.3 Maestrale 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:30

