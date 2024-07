Meteo Gragnano, le previsioni per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Martedì 23 Luglio a Gragnano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà su valori moderati.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura salirà gradualmente, partendo da +26,7°C alle 06:00 e arrivando a +33,4°C alle 11:00. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est favorirà un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Gragnano senza nuvole all’orizzonte. Le temperature si manterranno elevate, con punte di +32,8°C alle 10:00 e +33,4°C alle 14:00. Il vento proveniente da Ovest soffierà moderatamente, mantenendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a diminuire leggermente, con valori intorno ai +30,1°C alle 18:00 e +26,6°C alle 23:00. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a rinfrescare l’ambiente.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 23 Luglio a Gragnano indicano una giornata estiva caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando del bel tempo e del clima gradevole che caratterizzerà la zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Gragnano

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.4° perc. +24.5° prob. 23 % 9.3 NNO max 13.3 Maestrale 62 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23.9° perc. +24° Assenti 9.8 N max 11.6 Tramontana 63 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.7° perc. +27° Assenti 6.4 NNE max 8.6 Grecale 48 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +31.4° Assenti 6.1 ONO max 12.7 Maestrale 38 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +34.2° Assenti 15.9 O max 20.8 Ponente 43 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +33° Assenti 18.6 ONO max 22.9 Maestrale 44 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.1° perc. +30.9° Assenti 12.2 ONO max 14.8 Maestrale 48 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.8° perc. +29.4° Assenti 4.4 OSO max 8.6 Libeccio 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:18 e tramonta alle ore 03:18

