Meteo Qualiano, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Qualiano indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina campana per tutto il giorno.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +31,1°C intorno alle ore 09:00. La percezione termica sarà leggermente inferiore, attestandosi sui +30,9°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 8,1km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +31,9°C intorno alle ore 11:00. La percezione termica aumenterà leggermente, arrivando a +32,2°C. Il vento sarà più sostenuto, proveniente da Sud Ovest con una velocità di 14,4km/h.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire, ma si manterranno comunque elevate. Verso le 20:00, si attesteranno sui +26,8°C con una percezione termica di +28°C. Il vento sarà più leggero, proveniente da Ovest con una velocità di 7,7km/h.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Qualiano si prospetta una giornata estiva con condizioni di bel tempo e temperature elevate. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni in vista. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° Assenti 5.1 NNO max 6.4 Maestrale 63 % 1012 hPa 3 poche nuvole +24.8° perc. +24.8° Assenti 3.8 N max 4.8 Tramontana 58 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.2° perc. +27.4° Assenti 3.3 NE max 4.8 Grecale 48 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.1° perc. +30.9° Assenti 8.1 SSO max 5.6 Libeccio 39 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.8° perc. +32.3° Assenti 17.4 OSO max 15.4 Libeccio 42 % 1012 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +31.6° Assenti 16.9 O max 20.2 Ponente 48 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +29.3° Assenti 9.8 O max 13.6 Ponente 56 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.3 O max 9.1 Ponente 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:31

