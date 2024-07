Previsioni Meteo Acireale: tutti i dettagli per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio ad Acireale prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32,2°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 32,3°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da Est – Sud Est.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che potranno superare i 31°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32°C, con un lieve aumento dell’umidità.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature gradevoli, che si manterranno intorno ai 28°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est porterà una leggera brezza che contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Acireale indicano una giornata di Martedì all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteorologiche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature stabili. Si consiglia di godersi la giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni favorevoli offerte dal meteo locale.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.5° perc. +27.6° Assenti 5.6 N max 9.7 Tramontana 45 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.1 NNO max 7.9 Maestrale 51 % 1013 hPa 7 cielo sereno +30.3° perc. +30.4° Assenti 4.1 SSO max 8.9 Libeccio 43 % 1013 hPa 10 cielo sereno +32° perc. +32.1° Assenti 7.6 ESE max 10.9 Scirocco 39 % 1013 hPa 13 cielo sereno +32.1° perc. +32.5° Assenti 8.1 ESE max 12.6 Scirocco 40 % 1012 hPa 16 nubi sparse +30.6° perc. +32.5° Assenti 8.4 SSE max 11.7 Scirocco 53 % 1012 hPa 19 cielo sereno +28.2° perc. +29.9° Assenti 9.3 NNE max 12.9 Grecale 61 % 1013 hPa 22 cielo sereno +27.4° perc. +28.8° Assenti 4.2 NNE max 7.6 Grecale 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.