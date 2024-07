Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Giugliano in Campania per Venerdì 12 Luglio si presentano con condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 31,1°C nel primo pomeriggio, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 31,8°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con intensità variabile tra i 10,8km/h e i 15,4km/h, garantendo una piacevole brezza leggera.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 25-26°C. Man mano che il sole si alzerà sull’orizzonte, le temperature aumenteranno gradualmente, portandoci a valori intorno ai 30°C verso mezzogiorno. Nel primo pomeriggio, il termometro toccherà il picco massimo di 31,1°C, per poi iniziare a diminuire leggermente nel tardo pomeriggio e sera, mantenendosi comunque su valori molto gradevoli.

L’umidità si manterrà costante intorno al 45-50% durante gran parte della giornata, garantendo un clima piuttosto asciutto e confortevole. Le precipitazioni saranno assenti, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012-1013hPa.

In conclusione, Venerdì 12 Luglio a Giugliano in Campania si prospetta come una giornata estiva tipica, con cielo sereno, temperature calde ma non eccessive, e condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori simili e venti leggeri da sud-ovest. Sono previste condizioni meteo ottimali per attività all’aria aperta e momenti di relax sotto il sole campano.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° Assenti 2.9 SO max 4.3 Libeccio 67 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.7° perc. +25° Assenti 3.5 SE max 5.5 Scirocco 70 % 1013 hPa 6 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5 S max 6.3 Ostro 61 % 1014 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +30.7° Assenti 10.6 SSO max 8.6 Libeccio 46 % 1013 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +31.8° Assenti 16.8 SO max 15.4 Libeccio 45 % 1012 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +31.1° Assenti 14.9 OSO max 15.8 Libeccio 43 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +28.7° Assenti 9.7 O max 12.8 Ponente 51 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.4 O max 9 Ponente 61 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:33

