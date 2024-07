Previsioni Meteo Napoli: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Napoli per Giovedì 11 Luglio prevedono una giornata all’insegna del bel tempo. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà limpido e la temperatura si attesterà intorno ai 28°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud – Sud Est. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, con un picco di 31,8°C previsto per le ore 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si manterranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con una velocità di circa 14km/h.

In serata, il cielo sarà ancora sereno, con una leggera presenza di nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 27°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud – Sud Ovest, con una velocità di circa 8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Napoli indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.7° perc. +28° Assenti 7.8 S max 9.4 Ostro 64 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 8.5 SSE max 10.9 Scirocco 71 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27.2° perc. +28.8° Assenti 9 SSE max 10.5 Scirocco 66 % 1015 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +31.1° Assenti 12.4 S max 11.8 Ostro 56 % 1015 hPa 12 cielo sereno +30.4° perc. +32.3° Assenti 14 SSO max 12.2 Libeccio 54 % 1014 hPa 15 cielo sereno +30° perc. +32° Assenti 13.2 OSO max 14 Libeccio 55 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +30.3° Assenti 5.2 OSO max 4.6 Libeccio 57 % 1014 hPa 21 poche nuvole +27.2° perc. +28.5° Assenti 6.4 SSO max 7.9 Libeccio 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.