Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

Le previsioni meteo per Palermo indicano giornate soleggiate con temperature in aumento e venti leggeri. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Condizioni ideali per godersi le giornate estive in città, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno valori elevati.

Lunedì 29 Luglio

Nel corso della notte a Palermo il cielo sarà sereno con una temperatura di +26°C e una leggera brezza proveniente da Sud Est con velocità di 5,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28°C con una leggera brezza da Est – Nord Est a 5,7km/h. L’umidità diminuirà al 58% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungerà una temperatura di +32°C con una brezza leggera da Nord a 12,6km/h. L’umidità sarà al 42% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno. Alle 20:00 la temperatura sarà di +27°C con una brezza leggera da Nord Est a 5km/h. L’umidità salirà al 70% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte il cielo a Palermo sarà sereno con una temperatura di +26,4°C e una leggera brezza da Nord – Nord Ovest a 3,1km/h. L’umidità sarà al 67% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,7°C con una brezza leggera da Nord Est a 4km/h. L’umidità si attesterà al 56% mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungerà una temperatura di +33,3°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 10,9km/h. L’umidità sarà al 42% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno. Alle 20:00 la temperatura sarà di +27,7°C con una bava di vento da Sud a 3,4km/h. L’umidità si attesterà al 63% mentre la pressione atmosferica sarà a 1014hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte a Palermo il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,7°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 5,2km/h. L’umidità sarà al 70% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +29,5°C con una bava di vento da Nord Est a 1,2km/h. L’umidità si attesterà al 57% mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungerà una temperatura di +32,4°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 12,4km/h. L’umidità sarà al 50% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno. Alle 20:00 la temperatura sarà di +27,7°C con una bava di vento da Sud a 3,4km/h. L’umidità si attesterà al 63% mentre la pressione atmosferica sarà a 1014hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte il cielo a Palermo sarà sereno con una temperatura di +26,9°C e una bava di vento da Nord a 3,2km/h. L’umidità sarà al 66% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +29,5°C con una bava di vento da Nord Est a 1,8km/h. L’umidità si attesterà al 51% mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungerà una temperatura di +32,4°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 12,4km/h. L’umidità sarà al 50% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno. Alle 20:00 la temperatura sarà di +27,7°C con una bava di vento da Sud a 3,4km/h. L’umidità si attesterà al 63% mentre la pressione atmosferica sarà a 1014hPa.

In conclusione, a Palermo si prevedono giornate soleggiate con temperature elevate e venti leggeri. L’umidità si manterrà su valori medi mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sono previste condizioni meteorologiche ideali per godersi le giornate estive in città.

