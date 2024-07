Previsioni Meteo Poggiomarino: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Poggiomarino indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 33,9°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà superare i 34°C.

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature gradevoli che si manterranno intorno ai 25-26°C. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Nel corso della mattina, il sole splenderà alto nel cielo senza la presenza di nuvole, consentendo una rapida ascesa delle temperature. Verso le ore centrali del giorno, il termometro raggiungerà i 32°C, con una leggera brezza che renderà più sopportabile il caldo.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno e la temperatura si manterrà intorno ai 33°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, alcune nubi sparse potrebbero comparire, ma senza portare variazioni rilevanti alle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno e temperature elevate. Per i prossimi giorni, è atteso un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 3.1 NO max 5.1 Maestrale 64 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25° perc. +25.4° Assenti 2.2 NO max 2.8 Maestrale 69 % 1010 hPa 6 cielo sereno +27.3° perc. +28.6° Assenti 2.9 O max 4.6 Ponente 61 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31.4° perc. +32.4° Assenti 9.1 OSO max 9.5 Libeccio 46 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +33.9° Assenti 11.4 OSO max 11.7 Libeccio 42 % 1010 hPa 15 cielo sereno +32.5° perc. +33.2° prob. 1 % 10.4 OSO max 10.6 Libeccio 41 % 1009 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +30.4° prob. 6 % 4.7 ONO max 6.2 Maestrale 47 % 1009 hPa 21 nubi sparse +28.3° perc. +29.4° Assenti 1.7 SO max 4.4 Libeccio 55 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:19 e tramonta alle ore 03:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.