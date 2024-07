Previsioni Meteo Qualiano: il bollettino per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Qualiano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con un picco massimo nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di circa 9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature raggiungeranno i +32°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +32°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud Ovest a una velocità di circa 15km/h.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa trascurabile. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C, con una percezione di calore di circa +31°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Qualiano indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dal sole. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.7° perc. +27° Assenti 10.7 NE max 15.3 Grecale 32 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.4 NE max 9.5 Grecale 35 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.9° perc. +27.1° Assenti 4.9 ENE max 8.6 Grecale 32 % 1013 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +30.3° Assenti 7.9 SSO max 6.8 Libeccio 29 % 1013 hPa 12 cielo sereno +32.4° perc. +31.8° Assenti 16.3 SO max 13.5 Libeccio 34 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +32.7° Assenti 16.2 OSO max 17 Libeccio 50 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29° perc. +30.9° Assenti 6.7 O max 6.7 Ponente 59 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.4° perc. +29.2° Assenti 4.5 O max 5 Ponente 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.