Previsioni Meteo Sant’Anastasia: tutti i dettagli per domani lunedì 22 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Sant’Anastasia prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando fino a raggiungere il 100% di copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,5°C e i +32°C. La temperatura percepita sarà in linea con la temperatura effettiva, garantendo un discreto comfort termico.

Durante la mattina, il vento soffierà principalmente da Nord Est con intensità variabile tra i 9,5km/h e i 18,3km/h. Nel pomeriggio, la direzione del vento tenderà a virare verso Est – Nord Est, aumentando leggermente di intensità fino a raggiungere i 20,3km/h. Le raffiche di vento saranno presenti, con valori che potranno arrivare fino a 26,4km/h. La probabilità di precipitazioni sarà più alta nel pomeriggio, con valori che potranno raggiungere il 34%.

Nella serata, la situazione rimarrà stabile con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai +26°C. La direzione del vento tenderà a virare verso Sud – Sud Ovest, mantenendo comunque una velocità moderata.

In base alla situazione attesa per Lunedì 22 Luglio, possiamo prevedere che i prossimi giorni a Sant’Anastasia saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche simili, con cielo coperto e temperature che si manterranno elevate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni della direzione e dell’intensità del vento, così come alla probabilità di precipitazioni nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.4 E max 7 Levante 57 % 1009 hPa 3 cielo coperto +25.9° perc. +26° Assenti 2.7 SO max 5.3 Libeccio 58 % 1010 hPa 6 cielo coperto +27.1° perc. +27.8° Assenti 9.5 NNE max 15.8 Grecale 55 % 1010 hPa 9 cielo coperto +31.6° perc. +30.9° Assenti 7.3 ESE max 18 Scirocco 35 % 1008 hPa 12 cielo coperto +30.5° perc. +30.8° prob. 6 % 8.4 ONO max 9 Maestrale 44 % 1009 hPa 15 cielo coperto +32° perc. +31.2° prob. 32 % 9.4 ENE max 20.3 Grecale 33 % 1008 hPa 18 cielo coperto +28.8° perc. +29° prob. 39 % 6.2 ESE max 19.8 Scirocco 46 % 1009 hPa 21 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 18 % 0.9 SSO max 6.7 Libeccio 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:25

