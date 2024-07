Previsioni Meteo Torre del Greco: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Torre del Greco promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +29°C. La percezione della temperatura sarà leggermente più alta, intorno ai +30,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 8,4km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno leggermente, con punte di +30,8°C. La percezione della temperatura sarà di +32,1°C. Il vento sarà sempre da Sud Ovest con una velocità di 11,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 49% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 15%. Le temperature saranno ancora piacevoli, attorno ai +29°C. La percezione della temperatura sarà di +30°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Est con una velocità di 5,6km/h. L’umidità si manterrà costante al 53% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre del Greco per Domenica 21 Luglio indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere costanti e cieli generalmente sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.3 NO max 6.3 Maestrale 65 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 3.6 ONO max 4.3 Maestrale 68 % 1009 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +28.5° Assenti 3 ONO max 4.5 Maestrale 64 % 1010 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +31.3° Assenti 9.4 SO max 9.2 Libeccio 55 % 1010 hPa 12 cielo sereno +30.6° perc. +32.1° Assenti 11.3 SO max 11.1 Libeccio 51 % 1010 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +31.7° Assenti 10.9 SO max 11 Libeccio 49 % 1009 hPa 18 cielo sereno +29° perc. +30.1° prob. 3 % 2.7 ONO max 4.3 Maestrale 53 % 1009 hPa 21 nubi sparse +28.2° perc. +29.7° Assenti 1.8 SSO max 3.8 Libeccio 59 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:08 e tramonta alle ore 03:08

