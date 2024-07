Previsioni Meteo Vico Equense: il bollettino per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Vico Equense si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature massime saranno intorno ai 29-30°C durante il pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera. La copertura nuvolosa sarà quasi assente per gran parte della giornata, con un lieve aumento delle nuvole verso sera, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 28-29°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di circa 8-10km/h. L’umidità sarà intorno al 57-60% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 29-30°C. Il vento sarà sempre da Sud Ovest con una velocità leggermente superiore, intorno ai 10-15km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 62-65%.

In serata, la situazione non cambierà significativamente, con poche nuvole presenti nel cielo e temperature intorno ai 27-28°C. Il vento sarà più leggero, attorno ai 3-5km/h proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno al 69-74% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014-1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Vico Equense indicano una giornata estiva con temperature gradevoli e condizioni di cielo sereno. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà di lieve intensità. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.2 ONO max 7.9 Maestrale 73 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.5° perc. +26° Assenti 0.6 NE max 3.9 Grecale 73 % 1013 hPa 6 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.1 SSE max 6.1 Scirocco 66 % 1014 hPa 9 cielo sereno +29° perc. +30.7° Assenti 8.7 SSO max 7.9 Libeccio 57 % 1014 hPa 12 cielo sereno +29.4° perc. +31.9° Assenti 13.2 OSO max 11.6 Libeccio 61 % 1014 hPa 15 cielo sereno +28.9° perc. +31.2° Assenti 8.7 OSO max 7.4 Libeccio 62 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.7° perc. +29.6° Assenti 3.3 SO max 3.2 Libeccio 66 % 1014 hPa 21 poche nuvole +26.9° perc. +28.9° Assenti 3.2 S max 3.6 Ostro 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.