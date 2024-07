Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Villaricca mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 30,8°C verso le 09:00. Nel corso del pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza nuvole all’orizzonte, con punte di 32°C intorno alle 12:00. Anche nella sera, le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della temperatura fino a 26,8°C intorno alle 21:00.

Il vento soffierà prevalentemente da sud con intensità variabile durante la giornata, mantenendosi nella fascia della brezza leggera. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1014hPa, mentre l’umidità oscillerà tra il 44% e il 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 6 SSO max 8.6 Libeccio 62 % 1014 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 6.3 SSE max 9.2 Scirocco 68 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27.2° perc. +28.3° Assenti 6.4 SSE max 8.3 Scirocco 60 % 1015 hPa 9 cielo sereno +30.8° perc. +31.7° Assenti 11.7 S max 10.2 Ostro 47 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +33.2° Assenti 15.2 SSO max 12.1 Libeccio 45 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31.1° perc. +32.2° Assenti 14.8 OSO max 14.7 Libeccio 47 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +29.6° Assenti 5.9 OSO max 5.7 Libeccio 50 % 1014 hPa 21 poche nuvole +26.8° perc. +27.6° Assenti 6.2 SO max 8 Libeccio 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:34

