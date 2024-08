Meteo Alghero, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto ad Alghero mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno o poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 29-30°C durante le ore centrali del giorno.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 24-25°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est favorirà un lieve calo delle temperature percepita.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 27-29°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà debole proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, il sole splenderà su Alghero senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la permanenza all’aperto.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che scenderanno gradualmente, ma si manterranno piacevoli attorno ai 25-26°C. Il vento sarà ancora debole proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto ad Alghero indicano una giornata estiva con condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Le previsioni per i prossimi giorni confermano un clima stabile e soleggiato, ideale per godersi le bellezze di Alghero e delle sue spiagge.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 6.3 NNE max 7.2 Grecale 68 % 1013 hPa 4 cielo sereno +24.1° perc. +24.4° Assenti 6.3 NE max 7.6 Grecale 70 % 1013 hPa 7 cielo sereno +27.4° perc. +28.4° Assenti 5.8 NNO max 7.1 Maestrale 59 % 1014 hPa 10 cielo sereno +29.3° perc. +31.3° Assenti 14.7 ONO max 14.9 Maestrale 58 % 1014 hPa 13 cielo sereno +29.7° perc. +32.1° Assenti 17 ONO max 18.9 Maestrale 59 % 1014 hPa 16 cielo sereno +29° perc. +31.5° Assenti 14.8 ONO max 17.1 Maestrale 63 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25.6° perc. +26.3° Assenti 7.3 NNO max 8.7 Maestrale 79 % 1014 hPa 22 cielo sereno +25.2° perc. +25.8° Assenti 5.5 NNE max 6.9 Grecale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:30

