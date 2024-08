Meteo Arzano, le previsioni per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto ad Arzano prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 16%. Le temperature si attesteranno intorno ai +32°C, con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento soffierà da sud-sud est con una velocità di circa 6,6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 16%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,6°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +34°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da sud-ovest con raffiche fino a 15,8km/h.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +24,8°C. Il vento soffierà da nord con una velocità di circa 11,1km/h.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Arzano indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Mercoledì è attesa una giornata soleggiata con temperature in lieve calo rispetto alla giornata precedente. Giovedì le temperature torneranno a salire, con cieli sereni e venti leggeri da nord-est. In generale, la situazione meteo ad Arzano si presenterà stabile e piacevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 4 % 1.1 SO max 4.5 Libeccio 53 % 1012 hPa 3 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 3 % 3 NNE max 3.9 Grecale 54 % 1012 hPa 6 nubi sparse +27.2° perc. +27.6° Assenti 3.2 NNE max 4.4 Grecale 50 % 1012 hPa 9 poche nuvole +32° perc. +31.8° Assenti 2.6 SSE max 6.6 Scirocco 37 % 1013 hPa 12 poche nuvole +33.6° perc. +34.1° Assenti 17.1 SO max 15.8 Libeccio 37 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +32.2° prob. 22 % 14.1 SO max 16 Libeccio 44 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +23° perc. +23.1° 2.05 mm 20.9 NE max 29.9 Grecale 67 % 1015 hPa 21 cielo coperto +24.8° perc. +25° prob. 11 % 8 N max 11.1 Tramontana 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.