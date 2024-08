Meteo Casalnuovo di Napoli, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto

Notte

Durante la notte a Casalnuovo di Napoli ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 6-9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche leggere fino a 9,7km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.2mm con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina

La mattina il tempo continuerà ad essere caratterizzato da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a 27°C, con una percezione termica che potrebbe raggiungere i 28°C. Il vento sarà moderato, con velocità attorno ai 11-13km/h da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni aumenteranno a 2.18mm con un’umidità del 70% e una pressione di 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche miglioreranno con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 41%. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà più leggero, attorno ai 5-9km/h proveniente da diverse direzioni. La probabilità di pioggia sarà del 37% con un’umidità del 50% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura del 44%. Le temperature si attesteranno sui 26°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 7-9km/h proveniente da Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 33% con un’umidità del 54% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte

Durante la notte a Casalnuovo di Napoli il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una percezione termica stabile. Il vento sarà leggero, con velocità attorno ai 3-5km/h proveniente da Est. La probabilità di pioggia sarà del 38% con un’umidità del 65% e una pressione di 1009hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 22%. Le temperature saliranno fino a 24-25°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, attorno ai 3-5km/h proveniente da Est – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 34% con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 91%. Le temperature si manterranno intorno ai 29-30°C con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà moderato, con velocità attorno ai 7-12km/h da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di circa 1.51mm con un’umidità del 60% e una pressione di 1008hPa.

Sera

In serata il cielo sarà coperto con una copertura del 95%. Le temperature si attesteranno sui 29-30°C con una percezione termica stabile. Il vento soffierà a 12-17km/h proveniente da Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 10% con un’umidità del 43% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte

Durante la notte a Casalnuovo di Napoli ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con velocità attorno ai 2-5km/h proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno di circa 0.29mm con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a 25-26°C, con una percezione termica stabile. Il vento sarà leggero, attorno ai 3-5km/h proveniente da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia sarà del 26% con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura del 8%. Le temperature si manterranno intorno ai 31-32°C con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà moderato, con velocità attorno ai 14-16km/h da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 49% e una pressione di 1011hPa.

Sera

In serata il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 37%. Le temperature si attesteranno sui 28-29°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 8-13km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 59% con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte

Durante la notte a Casalnuovo di Napoli il cielo sarà sereno con una copertura del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una percezione termica stabile. Il vento sarà leggero, con velocità attorno ai 3-6km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a 26-27°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, attorno ai 4-6km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con velocità attorno ai 4-7km/h da Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 64% e una pressione di 1012hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura del 5%. Le temperature si attesteranno sui 25-26°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 5-7km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 61% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Casalnuovo di Napoli indicano un inizio settimana caratterizzato da piogge leggere e moderate, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli parzialmente nuvolosi e temperature stabili. Tuttavia, verso metà settimana è previsto un aumento delle temperature con cieli sereni e poche nuvole. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di consultare aggiornamenti in caso di necessità.

