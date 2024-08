Meteo Palermo, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Palermo mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole intorno al 80%. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con venti leggeri provenienti dall’Est.

Al mattino, la copertura nuvolosa si ridurrà al 46%, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 27,6°C, con una percezione di calore che potrà raggiungere i 29,9°C. I venti saranno ancora deboli, provenienti dall’Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 38%, con temperature intorno ai 30,8°C. I venti si intensificheranno leggermente provenendo sempre dal Nord – Nord Est.

In serata, le piogge leggere continueranno a interessare la zona con una probabilità del 33%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,9°C, con venti che ruoteranno verso Est – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano un giorno con nubi sparse al mattino, seguite da piogge leggere nel pomeriggio e nella serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31,5°C, mentre le minime si manterranno sui 26°C. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni nel corso della giornata e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 3 % 5.1 E max 5.2 Levante 76 % 1011 hPa 4 nubi sparse +25.9° perc. +26.6° prob. 2 % 3.9 ESE max 4.7 Scirocco 78 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.8° perc. +31.4° Assenti 5.4 ENE max 5.5 Grecale 65 % 1012 hPa 10 cielo sereno +31.3° perc. +35.1° prob. 2 % 9.6 NNE max 8.4 Grecale 58 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +30.8° perc. +34.6° 0.25 mm 13.2 NNE max 11.3 Grecale 61 % 1012 hPa 16 poche nuvole +30.2° perc. +33.3° prob. 33 % 9.2 NE max 8.9 Grecale 60 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.9° perc. +30.8° prob. 6 % 7.4 ENE max 9 Grecale 72 % 1013 hPa 22 cielo sereno +27.1° perc. +29.4° prob. 7 % 5.7 ESE max 6.9 Scirocco 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:06

