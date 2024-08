Meteo Villaricca, le previsioni per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Villaricca indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto con temperature piuttosto elevate. La copertura nuvolosa sarà quasi totale durante le prime ore del giorno, con una leggera diminuzione delle nuvole nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. La brezza leggera proveniente dal Nord Est porterà una sensazione di calore leggermente superiore, con un’umidità del 48% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo nuvoloso al 100%, temperature in aumento fino a +31,1°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1013hPa.

Nel corso del pomeriggio, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con punte di +31,9°C intorno alle ore 12:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 13km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40%.

In serata, il cielo tornerà nuovamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai +27,6°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest porterà una sensazione di fresco, con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Villaricca per Domenica 1 Settembre indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare le dovute precauzioni in base alle condizioni meteorologiche previste.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.2° perc. +27.5° Assenti 6.7 NE max 10.7 Grecale 48 % 1013 hPa 3 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 3.1 SE max 6.8 Scirocco 49 % 1013 hPa 6 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.1 ESE max 4.7 Scirocco 50 % 1013 hPa 9 cielo coperto +30.2° perc. +29.9° Assenti 4.3 OSO max 3.7 Libeccio 40 % 1013 hPa 12 cielo coperto +31.9° perc. +32.2° Assenti 15.9 OSO max 13 Libeccio 40 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.5° perc. +30.8° Assenti 18.6 O max 20.4 Ponente 44 % 1011 hPa 18 nubi sparse +28.4° perc. +29.2° Assenti 10.3 ONO max 13 Maestrale 53 % 1011 hPa 21 cielo coperto +27.6° perc. +28.9° prob. 1 % 7.5 ONO max 9.9 Maestrale 60 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:31

