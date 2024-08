Previsioni Meteo Acerra: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto ad Acerra si prevedono condizioni meteorologiche variegate, con alternanza tra piogge leggere, nubi sparse e poche nuvole. Le temperature si manterranno abbastanza stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +24,4°C e i +30,4°C.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 81%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,1°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest.

Al risveglio, durante la mattina, le piogge tenderanno a diminuire, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 20-40%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30,2°C verso le ore centrali della mattinata.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura intorno al 50-60%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,4°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest.

In serata, la situazione meteorologica ad Acerra vedrà una diminuzione della copertura nuvolosa, con poche nuvole e una probabilità di precipitazioni intorno al 10-50%. Le temperature si manterranno gradevoli, intorno ai +25-26°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto ad Acerra indicano un’alternanza di piogge leggere, nubi sparse e schiarite, con temperature che si manterranno nella norma per il periodo estivo. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni ad Acerra.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.31 mm 6.9 OSO max 11.1 Libeccio 68 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +25.2° perc. +25.7° 0.14 mm 4 OSO max 7.8 Libeccio 74 % 1007 hPa 6 pioggia moderata +24.7° perc. +25.2° 1.46 mm 7.2 SO max 11.4 Libeccio 74 % 1008 hPa 9 poche nuvole +28.2° perc. +28.9° prob. 63 % 10.4 OSO max 13 Libeccio 52 % 1009 hPa 12 nubi sparse +30.4° perc. +30.1° prob. 58 % 16.5 SO max 13.7 Libeccio 39 % 1008 hPa 15 nubi sparse +29.3° perc. +29.2° prob. 16 % 15.2 OSO max 12.9 Libeccio 42 % 1008 hPa 18 nubi sparse +27.2° perc. +27.6° prob. 18 % 9.6 OSO max 9.2 Libeccio 50 % 1009 hPa 21 nubi sparse +25.8° perc. +25.9° prob. 6 % 5.9 ONO max 6.8 Maestrale 58 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:51

