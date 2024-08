Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto ad Acireale si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C durante il pomeriggio, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 25°C.

Durante la notte e la mattina, le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature piuttosto stabili attorno ai 25-29°C. Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, mentre le temperature raggiungeranno il picco massimo. In serata, le nuvole tenderanno ad aumentare leggermente, ma senza portare variazioni significative alle condizioni meteorologiche.

Per quanto riguarda il vento, soffierà prevalentemente da direzione Est – Sud Est con intensità variabile tra i 5,5km/h e i 12,8km/h, caratterizzato da brezze leggere. Le raffiche di vento saranno assenti e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014-1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto ad Acireale indicano una giornata estiva con temperature gradevoli e condizioni di bel tempo. Le previsioni per i prossimi giorni confermano un clima stabile e soleggiato, ideale per godersi le ultime giornate di Agosto in tranquillità.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.4° perc. +25.5° Assenti 5.1 NNO max 6.7 Maestrale 58 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.1° perc. +25.1° Assenti 4.7 NO max 5.7 Maestrale 57 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.6° perc. +27.9° prob. 1 % 2 SO max 6.7 Libeccio 48 % 1015 hPa 10 cielo sereno +29.4° perc. +29.4° prob. 1 % 7.5 ESE max 10.2 Scirocco 43 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +30° Assenti 10.2 SE max 12.8 Scirocco 47 % 1014 hPa 16 cielo sereno +28.6° perc. +29.7° Assenti 8 SSE max 12.5 Scirocco 54 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.9° perc. +27.8° Assenti 1.3 NE max 8.1 Grecale 59 % 1015 hPa 22 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.3 NO max 6.4 Maestrale 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.