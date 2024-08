Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo ad Acireale

Le prossime giornate ad Acireale saranno caratterizzate da condizioni meteo favorevoli. Cieli sereni e temperature gradevoli accompagneranno il fine settimana. I venti saranno deboli, con raffiche leggere, e l’umidità si manterrà su valori accettabili. Sabato e Domenica offriranno condizioni ideali per attività all’aperto, garantendo un weekend piacevole e tranquillo.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Acireale, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,7°C e una percezione di +27,8°C. Il vento soffierà a 6,4km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 7,7km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +27,6°C (percepita +28,4°C) con venti leggeri da Nord – Nord Ovest a 2,1km/h. L’umidità sarà del 55%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa verso le 13:00 e le 14:00 (5-8%). Le temperature si manterranno intorno ai +30,8°C con venti da Sud Est a 10-11km/h. L’umidità salirà leggermente al 52%.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +27,4°C alle 23:00. I venti saranno deboli provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 58%.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con temperature stabili intorno ai +27°C. I venti saranno leggeri provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 57%.

Mattina

Sabato mattina si prevede un’alba con cielo sereno e temperature in lieve aumento rispetto alla notte. Alle 07:00 la temperatura sarà di +29,2°C con una percezione di +30°C. I venti saranno deboli da Est. L’umidità sarà del 50%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa verso le 13:00 e le 14:00 (11-13%). Le temperature saranno intorno ai +30,8°C con venti da Sud Est a 12-13km/h. L’umidità salirà al 54%.

Sera

In serata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 15%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,1°C con venti leggeri da Est – Nord Est. L’umidità salirà al 62%.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con temperature stabili intorno ai +28°C. I venti saranno leggeri provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 58%.

Mattina

Domenica mattina si prevede un’alba con cielo sereno e temperature in lieve aumento rispetto alla notte. Alle 07:00 la temperatura sarà di +30°C con una percezione di +30,8°C. I venti saranno deboli da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 48%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa verso le 13:00 e le 14:00 (3%). Le temperature saranno intorno ai +31,8°C con venti da Sud Est a 11-12km/h. L’umidità salirà al 50%.

Sera

In serata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 15%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,1°C con venti leggeri da Nord. L’umidità salirà al 61%.

Conclusioni

Il fine settimana ad Acireale si prospetta all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature gradevoli. I venti saranno generalmente deboli con raffiche leggere. L’umidità si manterrà su valori accettabili, garantendo giornate piacevoli per attività all’aperto. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni meteo ideali per godersi il weekend in tranquillità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.