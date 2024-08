Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto ad Afragola prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà intorno al 40-60%. Le temperature massime saranno comprese tra i 32°C e i 34°C durante le ore centrali della giornata, mentre le minime si manterranno intorno ai 26-28°C durante la notte.

Durante la mattina, il vento soffierà con intensità leggera da Sud-Sud Ovest, con raffiche fino a 7-9km/h. Nel pomeriggio, la velocità del vento aumenterà, provenendo da Ovest-Sud Ovest con raffiche fino a 13-15km/h. In serata, il vento si attenuerà provenendo da Nord Ovest con velocità intorno ai 4-6km/h.

Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata, con un’atmosfera stabile e condizioni di bel tempo che caratterizzeranno la giornata di Giovedì 22 Agosto ad Afragola.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni ad Afragola si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero subire lievi variazioni ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo ad Afragola.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 9 % 1.3 NNE max 3.3 Grecale 69 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +26° prob. 12 % 3.3 NE max 4.2 Grecale 69 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 5 % 4.5 NE max 6.6 Grecale 62 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +32.2° prob. 4 % 2.9 SSO max 5.3 Libeccio 45 % 1012 hPa 12 cielo sereno +33.2° perc. +34.1° prob. 4 % 14.9 SO max 11.7 Libeccio 40 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.3° perc. +33.1° Assenti 17.3 O max 14.9 Ponente 50 % 1010 hPa 18 cielo sereno +28.7° perc. +30.5° Assenti 9.1 ONO max 10.2 Maestrale 60 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28° perc. +29.7° Assenti 5 NO max 5.3 Maestrale 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:46

