Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Carbonia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori massimi nel primo pomeriggio per poi diminuire gradualmente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,6°C alle 06:00, per poi salire fino a +29°C verso le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 24,6km/h provenienti da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si aggireranno intorno ai +29,4°C alle 13:00. Il vento soffierà con intensità fino a 23,6km/h proveniente sempre da Nord Ovest.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature in calo rispetto al pomeriggio. Verso le 20:00, si registreranno valori intorno ai +22,3°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Carbonia indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alla protezione solare durante le ore centrali della giornata, data l’assenza di nuvole. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Carbonia nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.6° perc. +21° prob. 11 % 8.6 NNO max 11.9 Maestrale 87 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.4° perc. +21.8° prob. 7 % 11.6 NNO max 20.6 Maestrale 86 % 1011 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 16.1 NNO max 24.3 Maestrale 62 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.7° perc. +29.3° Assenti 22.7 NO max 28.6 Maestrale 50 % 1013 hPa 13 cielo sereno +29.4° perc. +30° Assenti 23.1 NO max 27.6 Maestrale 48 % 1013 hPa 16 cielo sereno +27.6° perc. +28.5° Assenti 22.1 NO max 26.4 Maestrale 55 % 1013 hPa 19 cielo sereno +23.1° perc. +23.5° Assenti 13.7 NNO max 21.7 Maestrale 77 % 1014 hPa 22 cielo sereno +21.2° perc. +21.5° Assenti 10.1 NNO max 14.8 Maestrale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 20:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.