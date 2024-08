Previsioni Meteo Casoria: tutti i dettagli per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Casoria evidenziano condizioni stabili con cieli sereni e temperature elevate. Durante le notti, si prevedono nubi sparse con una copertura variabile, mentre di giorno il sole splenderà su un cielo prevalentemente sereno. Le temperature massime raggiungeranno valori intorno ai 33°C, con una percezione termica che potrà superare i 34°C. Il vento sarà generalmente leggero o moderato, proveniente da diverse direzioni. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Lunedì 5 Agosto

Notte

Durante la notte a Casoria, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,3°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento soffierà a 2,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 6,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 67%. Le temperature saliranno fino a +31,9°C, con una percezione di +32,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,5km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature massime raggiungeranno i +33°C, con una percezione di +33,9°C. Il vento soffierà a 14km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 10km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,1°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 60% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1010hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte

Durante la notte a Casoria, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,1°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento soffierà a 5,6km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 6,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature saliranno fino a +31,3°C, con una percezione di +33,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10,2km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,8°C, con una percezione di +34,7°C. Il vento soffierà a 16,2km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 11,1km/h. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 63% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte

Durante la notte a Casoria, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento soffierà a 5,6km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 6,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature saliranno fino a +31,6°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,8°C, con una percezione di +34,6°C. Il vento soffierà a 16,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 12,7km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 63% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte

Durante la notte a Casoria, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di +28,4°C. Il vento soffierà a 5,1km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 5,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,6°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,8°C, con una percezione di +34,7°C. Il vento soffierà a 16,1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 10,9km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 63% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

Conclusioni

