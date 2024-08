Previsioni Meteo Ercolano: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ercolano indicano un fine settimana con condizioni stabili e temperature elevate. Venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno, mentre Sabato si avrà un aumento della copertura nuvolosa. Domenica il cielo sarà sempre più coperto con probabilità di pioggia. Le temperature rimarranno elevate, con un’umidità che varierà tra il 50% e il 70%. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo, in particolare nella giornata di Domenica.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Ercolano, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,7°C e una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di 4,8km/h. L’umidità si attesterà al 70% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +26,9°C percepiti come +28,5°C con una brezza leggera da Ovest. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica salirà a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +30,7°C percepiti come +32,7°C alle 12:00. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 14,6km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sera

In serata si avranno poche nuvole con una leggera diminuzione delle temperature. Alle 20:00 si attenderà una temperatura di +28,2°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 63% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo presenterà poche nuvole con una temperatura di +27°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 6,1km/h. L’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

Sabato mattina si prevede cielo sereno con un aumento della copertura nuvolosa. Alle 08:00 si registreranno nubi sparse con una temperatura di +29,4°C percepiti come +30,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 5,4km/h con un’umidità del 54% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà progressivamente. Alle 13:00 si avrà cielo coperto con una temperatura di +30,7°C percepiti come +32,1°C e raffiche di vento fino a 16,3km/h da Ovest. L’umidità sarà del 50% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera

In serata il cielo sarà coperto con una probabilità di pioggia in aumento. Alle 19:00 si prevede una temperatura di +28,6°C percepiti come +29,5°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà coperto con una temperatura di +27°C percepiti come +28,2°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 7,7km/h. L’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

Domenica mattina si prevedono nubi sparse con temperature in aumento. Alle 08:00 si registrerà poche nuvole con una temperatura di +29,4°C percepiti come +30,2°C e una brezza leggera da Ovest. L’umidità sarà del 50% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà progressivamente con una probabilità di pioggia in aumento. Alle 13:00 si avrà cielo coperto con una temperatura di +31°C percepiti come +31,9°C e raffiche di vento fino a 16,7km/h da Ovest. L’umidità sarà del 46% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

In serata il cielo sarà nuvoloso con probabilità di pioggia. Alle 19:00 si prevede una temperatura di +28,6°C percepiti come +29,2°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 51% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Ercolano si presenterà con condizioni meteo stabili e temperature elevate. Venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno, Sabato vedrà un aumento della copertura nuvolosa e Domenica si avrà un cielo sempre più coperto con probabilità di pioggia. Le temperature si manterranno elevate con un’umidità che varierà tra il 50% e il 70%. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo, in particolare nella giornata di Domenica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.