Previsioni Meteo Giugliano in Campania: il bollettino per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Giugliano in Campania prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 15%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 33°C nel corso della giornata.

Nella fascia oraria del mattino, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 7% e il 15%. Le temperature oscilleranno tra i 28°C e i 33°C, con un lieve aumento della percezione termica dovuto alla presenza del sole.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 12%. Le temperature massime saranno di 32-33°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la permanenza all’aperto.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente fino al 32% verso le 23:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 28°C, mantenendo una piacevole sensazione di tepore.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Giugliano in Campania indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente per affrontare al meglio la calura. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.5° perc. +29.2° Assenti 4.3 NE max 5.3 Grecale 64 % 1014 hPa 3 poche nuvole +26.7° perc. +28° Assenti 6 NO max 8.7 Maestrale 66 % 1015 hPa 6 poche nuvole +28.1° perc. +29.3° Assenti 1.2 ENE max 3.5 Grecale 57 % 1015 hPa 9 poche nuvole +31.8° perc. +32.9° Assenti 8.4 SO max 6.6 Libeccio 45 % 1015 hPa 12 poche nuvole +33.4° perc. +34.1° Assenti 14.6 OSO max 13.6 Libeccio 39 % 1014 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +33.6° Assenti 16.6 OSO max 17 Libeccio 47 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +31.3° Assenti 11.5 ONO max 17.4 Maestrale 63 % 1013 hPa 21 poche nuvole +28° perc. +30.4° Assenti 11.3 O max 17.8 Ponente 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.