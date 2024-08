Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Imola indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che si presenterà variabilmente nuvoloso.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa che oscillerà tra il 2% e il 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 4,2km/h.

Al mattino, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che varierà tra l’8% e l’11%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +32,1°C verso le 11:00. Il vento sarà prevalentemente orientato da Nord a Est con intensità tra i 9,2km/h e i 16,1km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che potrebbero arrivare al 36% verso le 16:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32,8°C. Il vento continuerà a provenire da Est con una velocità tra i 14,7km/h e i 18,6km/h.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere anche l’81% verso le 19:00. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai +24,6°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Sud – Sud Ovest con una velocità tra i 9,8km/h e i 13,8km/h.

In base alle previsioni attuali, le condizioni meteo a Imola per i prossimi giorni si manterranno stabili, con cieli variabilmente nuvolosi e temperature che oscilleranno tra i +23°C e i +32,8°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa e alla direzione del vento per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23° perc. +23.1° Assenti 4.2 ONO max 5.3 Maestrale 66 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +21.9° Assenti 5.8 O max 6.2 Ponente 75 % 1014 hPa 6 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° prob. 2 % 7.3 NO max 10.1 Maestrale 69 % 1015 hPa 9 cielo sereno +29.1° perc. +30° Assenti 9.2 NNE max 11.8 Grecale 52 % 1016 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +33.1° Assenti 16.1 ENE max 15.2 Grecale 38 % 1015 hPa 15 nubi sparse +31.3° perc. +31.5° Assenti 17.2 E max 15.9 Levante 41 % 1014 hPa 18 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° prob. 12 % 8.2 SE max 10.1 Scirocco 59 % 1015 hPa 21 cielo coperto +24.2° perc. +24.3° prob. 22 % 9.6 SO max 11.8 Libeccio 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:53

