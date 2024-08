Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Palermo mostrano una giornata con variazioni climatiche significative. La mattina inizierà con piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della mattinata, per poi diminuire gradualmente nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si schiarirà, con una copertura nuvolosa in diminuzione.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, si prevedono piogge leggere con una probabilità di precipitazioni che diminuirà nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i +26,2°C e i +29,2°C, con una percezione di calore che raggiungerà i +30,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con intensità crescente fino a 21km/h.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà intorno al 5%. Le temperature massime si attesteranno sui +29°C, con una percezione di calore che raggiungerà i +29,6°C. Il vento sarà sempre proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 22,4km/h.

Durante la sera, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una percezione di calore stabile. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con intensità che si attesterà sui 15,3km/h.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Palermo si prospetta una giornata con piogge leggere concentrate soprattutto nelle ore mattutine, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una percezione di calore che potrebbe risultare più elevata a causa dell’umidità presente nell’aria. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a un’alternanza di piogge e schiarite nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +25.3° perc. +26° Assenti 9.9 O max 10.7 Ponente 81 % 1009 hPa 4 poche nuvole +24.9° perc. +25.6° prob. 37 % 7.5 OSO max 7.5 Libeccio 81 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +27.2° perc. +28.7° 0.53 mm 9.2 O max 12 Ponente 64 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +29.2° perc. +30.6° 0.5 mm 16 ONO max 21 Maestrale 55 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +29° perc. +29.6° 0.21 mm 18.5 ONO max 22.4 Maestrale 50 % 1010 hPa 16 cielo sereno +27.8° perc. +28.9° prob. 14 % 15.1 ONO max 19.1 Maestrale 57 % 1010 hPa 19 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 12.4 O max 15.3 Ponente 63 % 1010 hPa 22 nubi sparse +24.7° perc. +25.1° prob. 6 % 15.1 SO max 18.9 Libeccio 71 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:51

