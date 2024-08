Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Palermo indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +28°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una temperatura massima di +29,6°C e una leggera intensificazione della brezza da Nord – Nord Est. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +26°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +25°C e un cielo completamente sgombro da nuvole. La brezza leggera proveniente da Sud Est favorirà un clima piacevole e ideale per trascorrere la serata all’aperto.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palermo indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori estivi, ideali per godersi le ultime giornate di Agosto in tranquillità. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aria aperta e godere del clima mite e piacevole che caratterizzerà la città nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25.2° perc. +25.5° prob. 1 % 3.8 SO max 4.9 Libeccio 64 % 1016 hPa 4 nubi sparse +24.9° perc. +25.3° prob. 1 % 4.5 OSO max 5.8 Libeccio 68 % 1016 hPa 7 cielo sereno +26.8° perc. +28.3° Assenti 7.3 NO max 8.1 Maestrale 66 % 1017 hPa 10 cielo sereno +28.9° perc. +30.6° Assenti 9.1 N max 7.7 Tramontana 58 % 1017 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +31° Assenti 11.7 NNE max 9.7 Grecale 54 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.7° perc. +29.8° prob. 8 % 9.3 NE max 9.3 Grecale 54 % 1015 hPa 19 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 9.6 ENE max 12.6 Grecale 67 % 1016 hPa 22 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° Assenti 7.3 SE max 9.4 Scirocco 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:36

