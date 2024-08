Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Lunedì 26 Agosto a Potenza si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa intorno al 16%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno stabili.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con la presenza di nubi sparse che raggiungeranno una copertura intorno al 66-71%. Le temperature saliranno fino a toccare i 32-33°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 30°C. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile, mantenendo comunque una certa freschezza nell’aria.

Verso sera, la situazione meteorologica a Potenza si complicherà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa raggiungerà picchi intorno al 99%, con temperature che si attesteranno sui 20-23°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Sud-Ovest e Sud-Est, con raffiche leggere. Le precipitazioni potrebbero essere di 0.18-0.48mm, con un’umidità che si manterrà intorno al 66-70%.

In base alle previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Potenza, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra valori piuttosto elevati durante il giorno e un calo significativo in serata, accompagnato da precipitazioni. Si consiglia di essere preparati a fronteggiare condizioni meteorologiche mutevoli e di adottare le dovute precauzioni. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche a Potenza.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° Assenti 3.6 ONO max 4.7 Maestrale 59 % 1014 hPa 3 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 5 O max 5.7 Ponente 59 % 1013 hPa 6 nubi sparse +24.5° perc. +24.1° Assenti 5.6 ONO max 8.1 Maestrale 45 % 1013 hPa 9 poche nuvole +30.9° perc. +29.2° Assenti 12.9 NNO max 12.5 Maestrale 24 % 1013 hPa 12 nubi sparse +32.6° perc. +30.7° Assenti 18.9 N max 14 Tramontana 22 % 1011 hPa 15 nubi sparse +31.2° perc. +29.7° Assenti 19.9 N max 16.4 Tramontana 28 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +23.4° perc. +23.2° 0.24 mm 0.3 SSE max 9.6 Scirocco 56 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.24 mm 0.4 N max 3.3 Tramontana 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:34

