Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani venerdì 23 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Potenza indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio si potranno osservare poche nuvole con una leggera diminuzione delle temperature. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno o poche nuvole con temperature gradevoli.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, il cielo sarà completamente sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 31,7°C verso le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 20%. Le temperature massime saranno di circa 33,5°C intorno alle 13:00, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più piacevole la situazione.

In serata, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 16%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i 20,9°C intorno alle 23:00.

Complessivamente, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Potenza mostrano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con temperature estive ma non eccessive e una stabilità atmosferica che favorirà una piacevole permanenza all’aperto. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 3.3 SO max 3.7 Libeccio 66 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 1.9 SO max 3.5 Libeccio 69 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 1.7 ENE max 3 Grecale 47 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +28.9° Assenti 9.1 ENE max 6.8 Grecale 26 % 1016 hPa 12 cielo sereno +33.3° perc. +31.4° Assenti 14 ENE max 11 Grecale 21 % 1014 hPa 15 poche nuvole +32.1° perc. +30.4° Assenti 12.9 ENE max 12.1 Grecale 24 % 1014 hPa 18 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° prob. 4 % 3.2 E max 9.3 Levante 47 % 1016 hPa 21 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° Assenti 3.8 OSO max 3.9 Libeccio 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:39

