Previsioni Meteo Pozzuoli: il bollettino per domani sabato 10 agosto

Sabato 10 Agosto a Pozzuoli si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +35°C durante le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a rendere più gradevole la situazione, anche se si potranno avvertire raffiche di vento vivace durante il pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50-60%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse potrebbero aumentare leggermente, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature massime toccheranno i +35°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +35°C. Il vento si intensificherà provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20-22 km/h.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai +30°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +32°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità moderata, mentre l’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Pozzuoli indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature elevate e cielo generalmente sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.8° perc. +30.5° Assenti 7.9 NO max 7.8 Maestrale 72 % 1015 hPa 3 cielo sereno +27.5° perc. +29.7° Assenti 6 N max 6.2 Tramontana 70 % 1015 hPa 6 cielo sereno +28.4° perc. +30° Assenti 4.8 NE max 6.2 Grecale 60 % 1017 hPa 9 poche nuvole +31° perc. +32.6° Assenti 4.3 SSO max 6.4 Libeccio 50 % 1017 hPa 12 nubi sparse +31.6° perc. +34.9° Assenti 18.8 OSO max 18.8 Libeccio 55 % 1016 hPa 15 cielo sereno +30.9° perc. +35.1° Assenti 18.3 ONO max 21.3 Maestrale 62 % 1016 hPa 18 cielo sereno +29.7° perc. +33.1° Assenti 13.9 NO max 18.6 Maestrale 64 % 1016 hPa 21 cielo sereno +29.7° perc. +32.4° Assenti 12.5 NNO max 14.4 Maestrale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:04

