Previsioni Meteo Quarto: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

Nel fine settimana a Quarto si avrà un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Si passerà da un inizio con cielo sereno e temperature in aumento, a un sabato nuvoloso e umido, per poi affrontare una domenica con piogge leggere e aumento della copertura nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni meteorologiche previste.

Venerdì 16 Agosto

Nella notte a Quarto, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature si attesteranno intorno ai 27,6°C, con una sensazione termica di 29,5°C. Il vento soffierà a 6,2km/h proveniente da Ovest. Nel corso della mattina, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura del 69% e temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 29°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 6% e temperature che potranno arrivare fino a 32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 17,5km/h sempre da Ovest – Sud Ovest. In serata, la situazione rimarrà stabile con cielo sereno e temperature intorno ai 28,3°C.

Sabato 17 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 75% con temperature che si manterranno intorno ai 27,7°C. Il vento soffierà da Ovest a 6,2km/h. Al mattino, la copertura nuvolosa aumenterà al 92% con temperature che saliranno fino a 27,9°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che potranno raggiungere i 30,7°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare a 18,1km/h sempre da Ovest – Sud Ovest. In serata, la situazione rimarrà stabile con cielo coperto al 57% e temperature intorno ai 27,7°C.

Domenica 18 Agosto

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32% e temperature intorno ai 27,2°C. Al mattino, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10% e temperature che saliranno fino a 27°C. Nel corso della mattinata, le nuvole aumenteranno leggermente, con una copertura del 13% e temperature intorno ai 26,8°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 86% con temperature che potranno raggiungere i 28,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 5,1km/h. In serata, la situazione peggiorerà con piogge leggere e una copertura nuvolosa dell’84%.

