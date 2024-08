Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a San Cataldo promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo sereno e una copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C durante la notte, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima, con temperature in aumento fino a superare i 33°C. Il vento sarà debole, con una direzione che varierà da Nord a Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà: il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai 34°C, con una leggera brezza che soffierà principalmente da Est – Sud Est.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente, ma senza portare piogge. Le temperature si abbasseranno gradualmente, ma si manterranno comunque intorno ai 27°C.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Domenica 11 Agosto a San Cataldo sarà una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate e un cielo per lo più sereno. Sia oggi che nei prossimi giorni, non sono previste precipitazioni significative, quindi è possibile godersi il bel tempo senza preoccupazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.6 NO max 6.5 Maestrale 61 % 1018 hPa 4 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 6.2 NO max 6 Maestrale 57 % 1018 hPa 7 cielo sereno +31° perc. +31.3° Assenti 1.4 NE max 3.9 Grecale 43 % 1018 hPa 10 cielo sereno +33.8° perc. +34.3° Assenti 5.9 ESE max 8 Scirocco 37 % 1017 hPa 13 cielo sereno +33.7° perc. +34.7° Assenti 5.7 ESE max 8.4 Scirocco 39 % 1016 hPa 16 poche nuvole +31.8° perc. +33.4° Assenti 2.7 E max 5.1 Levante 47 % 1015 hPa 19 cielo sereno +27.4° perc. +29° Assenti 3.5 ONO max 3.9 Maestrale 64 % 1016 hPa 22 cielo sereno +26.7° perc. +27.9° Assenti 6.1 NO max 6.2 Maestrale 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:53

