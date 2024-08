Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Cataldo indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Dopo una notte serena lunedì, il pomeriggio sarà caratterizzato da piogge leggere, con temperature massime intorno ai +29,7°C. Martedì, la pioggia leggera continuerà, con temperature che raggiungeranno i +31,5°C nel pomeriggio. Mercoledì, si prevede nuovamente pioggia leggera, con temperature massime di +31,7°C. Giovedì, dopo una notte serena, il pomeriggio vedrà piogge leggere e temperature massime di +27,1°C. Si consiglia di tenere un ombrello a portata di mano per i prossimi giorni.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento soffierà a 5,5km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 5,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 75% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e copertura nuvolosa allo 0%. Le temperature saliranno fino a +31,9°C, con una percezione di +33,8°C. Il vento sarà a 7,8km/h da Est, con raffiche fino a 7,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 48% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature massime saranno di +29,7°C, con percezione di +32,4°C. Il vento sarà a 4,4km/h da Est, con raffiche fino a 5km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0,86mm, con umidità al 61% e pressione di 1011hPa.

Sera: La pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,3°C, con percezione stabile. Il vento sarà a 3,1km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 4km/h. Le precipitazioni saranno di 0,17mm, con umidità al 78% e pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte: Il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,4°C, con percezione uguale. Il vento sarà a 2,4km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 74% con una pressione di 1011hPa.

Mattina: Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura del 78%. Le temperature saranno intorno ai +25,8°C, con percezione di +26,5°C. Il vento soffierà a 2,9km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 4,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 77% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature massime saranno di +31,5°C, con percezione di +34°C. Il vento sarà a 4,7km/h da Est – Sud Est, con raffiche fino a 5,4km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0,64mm, con umidità al 52% e pressione di 1011hPa.

Sera: La pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa dell’87%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C, con percezione stabile. Il vento sarà a 2,1km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 4,1km/h. Le precipitazioni saranno di 0,5mm, con umidità al 75% e pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,4°C, con percezione uguale. Il vento sarà a 4,6km/h da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 5,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 75% con una pressione di 1011hPa.

Mattina: Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature saranno intorno ai +25,3°C, con percezione di +25,8°C. Il vento soffierà a 5,4km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 5,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 76% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature massime saranno di +31,7°C, con percezione di +34°C. Il vento sarà a 4,7km/h da Est – Sud Est, con raffiche fino a 5,4km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0,41mm, con umidità al 51% e pressione di 1011hPa.

Sera: La pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa dell’79%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,6°C, con percezione stabile. Il vento sarà a 3,1km/h da Nord, con raffiche fino a 4,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0,5mm, con umidità al 75% e pressione atmosferica di 1011hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C, con percezione di +25,9°C. Il vento soffierà a 6,3km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 6,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e copertura nuvolosa allo 0%. Le temperature saliranno fino a +32,8°C, con una percezione di +33,8°C. Il vento sarà a 5km/h da Est, con raffiche fino a 6,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 42% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature massime saranno di +27,1°C, con percezione di +29,2°C. Il vento sarà a 3,5km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 6,2km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0,12mm, con umidità al 71% e pressione di 1013hPa.

Sera: La serata si presenterà con poche nuvole e una copertura del 23%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,2°C, con percezione stabile. Il vento sarà a 6,3km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 7,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 75% con una pressione di 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per San Cataldo, si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello nei prossimi giorni a causa delle piogge leggere previste. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.