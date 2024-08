Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a San Giuseppe Vesuviano prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 34,8°C nel corso della mattinata. La copertura nuvolosa sarà pari al 0% per tutta la giornata.

Durante la mattina, il termometro salirà rapidamente, con temperature che supereranno i 30°C già nelle prime ore del giorno. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con brezze leggere che soffieranno da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C, mantenendo condizioni di caldo intenso. Il vento sarà sempre leggero, con una lieve brezza che potrà mitigare leggermente l’afa.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 30°C. Il cielo resterà sereno e la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a San Giuseppe Vesuviano sarà caratterizzato da un clima caldo e soleggiato, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno elevate e cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.8° perc. +29.3° Assenti 2.7 SSE max 4.4 Scirocco 49 % 1014 hPa 3 cielo sereno +27.7° perc. +28.4° Assenti 1.7 E max 2.7 Levante 53 % 1014 hPa 6 cielo sereno +29.6° perc. +29.8° Assenti 0.9 ESE max 2.3 Scirocco 45 % 1014 hPa 9 cielo sereno +33.5° perc. +33.6° Assenti 7.7 SO max 5.8 Libeccio 35 % 1014 hPa 12 cielo sereno +34.7° perc. +35.7° Assenti 13.9 OSO max 11 Libeccio 36 % 1013 hPa 15 cielo sereno +33.1° perc. +34.4° Assenti 12.5 OSO max 10.5 Libeccio 42 % 1012 hPa 18 cielo sereno +30.9° perc. +32° Assenti 6.9 ONO max 7.6 Maestrale 48 % 1012 hPa 21 cielo sereno +29.6° perc. +30.9° Assenti 3 O max 4 Ponente 53 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:00

